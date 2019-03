© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A fine gara dopo il 7-0 rifilato all'Ascoli, a Dazn, parla il centrocampista del Lecce, Andrea Tabanelli. Queste le sue parole: "Bella giornata, siamo stati bravi a sbloccarla subito. Siamo riusciti a valorizzare il punto ottenuto a Crotone. Bisogna continuare così. Siamo tutti contenti. In carriera non mi era mai successo di vincere così. L'Ascoli ha perso fiducia e si è fatta prendere dallo sconforto. Abbiamo giocato e abbiamo avuto rispetto dell'avversario. Lotta promozione? Abbiamo fatto una bella cavalcata, ora, con spensieratezza, speriamo di lottare per qualcosa di più grande".