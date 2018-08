Lecce, tutti pazzi per Saraniti: è lotta per avere il bomber

Un mercato in fermento quello della Serie C, che continua a puntare qualche bomber di Serie B: il mercato cadetto ha chiuso i battenti sabato scorso, ma in uscita verso la terza serie, il cui calciomercato chiuderà sabato 25, i club possono ancora operare.

Al centro di tutto, l'attaccante del Lecce Andrea Saraniti, definitivamente consacratosi due stagioni fa alla Virtus Francavilla. Intorno al giocatore si è scatenata una vera e propria lotta, con Viterbese, Triestina, Catanzaro ancora vigili, mentre invece sembrano adesso più defilate Lucchese, Potenza e soprattutto la Reggina. Da considerare, però, che la truppa salentina difficilmente si priverà del calciatore, a meno di un'offerta più che convincente che per il momento non pare essere arrivata.