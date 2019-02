© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine del match contro il Venezia, a Dazn, interviene il portiere del Lecce, Mauro Vigorito. Queste le sue parole: "Siamo venuti per vincere, ci abbiamo provato fino alla fine, ma non ci siamo riusciti. Peccato, ma un punto in trasferta non si butta via. La parata di Vrioni? Sono stato bravo a rimanere su fino all'ultimo, sono contento. Tre partite in una settimana? Ci faremo trovare pronti, abbiamo 35 punti, dobbiamo continuare su questa strada, guardare gara dopo gara e a maggio tireremo le somme".