Lecce, Vigorito: "L'obiettivo resta sempre la salvezza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere del Lecce Mauro Vigorito ha parlato in vista della sfida contro il Pescara del momento dei salentini, reduci da un'importante vittoria contro il Crotone, che navigano nelle zone nobili della classifica: “Tante volte abbiamo giocato bene, mentre nell'ultimo turno siamo stati meno brillanti, per questo vincere è stato importante. Volevamo i tre punti davanti ai nostri tifosi dopo alcune gare che ci erano sfuggite di mano. Parate? Quella su Rohden e quella sul mio errore, sono quelle le più difficili della partita. E' stato un gesto estremo e improvviso, perché non mi ero accorto del movimento di Simy. - continua Vigorito ai microfoni di Sololecce.it - Liverani dopo la gara mi ha parlato della gestione del pallone, devo essere ancora più lucido perché queste partite si giocano su equilibri sottili e la possibilità di sbagliare è ridotta. Obiettivi? La salvezza prima di tutto anche perché sono rimaste quattro retrocessioni con tre squadre in meno. Non è un obiettivo da poco anche se la classifica ci sorride e lunedì giocheremo a Pescara una gara che assomiglia a un premio per il nostro avvio di stagione”.