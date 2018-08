Lecce, Vigorito: "Non c'erano i presupposti per restare a Frosinone"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il neo portiere del Lecce Mauro Vigorito ha parlato in conferenza stampa dell'addio al Frosinone, con cui ha conquistato la promozione in Serie A, e della scelta di ripartire dal Salento: “In Ciociaria non c'erano i presupposti per restare da protagonista dopo un anno straordinario come quello scorso. L'arrivo di un portiere importante come Sportiello mi ha chiuso le porte e per questo ho scelto una piazza importante come Lecce che ha grandi ambizioni. L'offerta mi ha convinto subito e credo che sia stata una scelta giusta spostare questo progetto”.