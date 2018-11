Lecce, Vigorito: "Pescara sfida stimolante. Col Crotone vittoria sofferta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lunedì il Lecce scenderà in campo contro il Pescara. Al sito ufficiale dei salentini ne ha parlato il portiere giallorosso Mauro Vigorito: “Più della prestazione personale mercoledì scorso è stata importante la vittoria. I risultati arrivano attraverso le prestazioni e questa è stata una costante di questo nostro avvio di stagione. Con il Crotone volevamo la vittoria a tutti i costi, è stata sofferta ma quelle così sono le più belle. Il nostro obiettivo stagionale rimane sempre quello di raggiungere la salvezza quanto prima, questo campionato è ricco di insidie e 2-3 risultati positivi o negativi ti fanno fare dei balzi grossi in classifica. Quella che ci attende lunedì con il Pescara è una sfida stimolante, sapendo di affrontare una squadra forte che non a caso è intesta alla classifica.”