Lega B, cercasi talenti per Italia U.17

Con 'Road to Irlanda' due giocatori potranno realizzare sogno

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 7 GIU - Giovani talenti cercasi, da convocare con la rappresentativa Under 17 della B Italia in Irlanda. La grande opportunità arriva dalla Lega B, attraverso la sua selezione, in collaborazione con la piattaforma FBPlayer. Due giovani calciatori potranno vivere un'esperienza unica, grazie al progetto Road to Irlanda, e volare con la Nazionale di Serie B nel torneo internazionale Under 17 Supercupni 2018 dal 21 al 28 luglio, coronando il sogno di vivere 24 ore su 24, 7 giorni su 7, da vero giocatore insieme ai migliori coetanei selezionati nelle giovanili delle 22 squadre della Serie B. La piattaforma online FBPlayer permetterà di condividere le video candidature dando l'opportunità a chiunque di pubblicare le proprie performance calcistiche. E' la prima volta che una lega ufficiale seleziona due giovani tramite un social network dimostrando ancora una volta di puntare sull'innovazione, sulla scoperta di giovani talenti e credere nei valori di merito, etica, trasparenza, crescita e disciplina.