LIVE TMW - Zamparini: "Palermo grande piazza". Platt: "Aiuterò la proprietà"

L’U.S. Città di Palermo questa mattina ha comunicato di aver convocato una conferenza stampa che avrà inizio alle ore 15.00 di oggi presso la sala stampa dello stadio “Renzo Barbera”. Sarà presentata la nuova proprietà, dopo che Maurizio Zamparini qualche giorno fa ha ufficialmente ceduto e salutato il club rosanero.

15.20 - Iniziata la conferenza stampa. Parla Zamparini, arrivato in sala stampa insieme al Ceo del gruppo che ha acquisito il Palermo, Clean Richardson. C'è anche l'advisor Maurizio Belli, il ds Rino Foschi e il consulente David Platt. Queste le parole dell'ormai ex patron: "Non so se dire se per me è un giorno triste o bello. Ho avuto la chance di trovare chi continuerà il mio lavoro, così penso che un padre ha la fortuna di trovare un figlio che continui ciò che ha fatto. Oggi credo di poter fare l'ultimo regalo a Palermo, affidando la società a delle persone di livello e con possibilità economiche. Sono cinque anni che voglio vendere, da anni mi avvicinano persone che volevano truffare me e il Palermo. Voi pensavate che erano mie invenzioni per difesa personale, invece erano persone che si sono avvicinate. Anche arabi, di grande livello. Erano stati circuiti da un investitore arabo che voleva fregarmi. Successivamente ho assecondato altre persone che non avevano i mezzi per prendere il Palermo. Questa è una città fantastica, con una tifoseria fantastica. I 7mila di domenica scorsa non erano pochi, ce ne erano 8mila con lo Schalke 04 in Coppa Uefa. Bisogna che la città ne prenda atto, non è colpa di Zamparini. La città è la vostra. Mi ritengo un imprenditore capace e onesto, se fossi rimasto qui non saremmo mai andati in B. Invece ho dovuto affidare la società a delle persone adeguate come Foschi e Sabatini. Loro dovevano condurre la società nel migliore dei modi e l'han fatto. Lascio il Palermo molto stanco, sono stato dipinto per quello che non sono. In quest'ultimo anno e mezzo hanno dipinto un Zamparini non veritiero, io sono di grande onestà e di grande valenza sociale. Quello che mi hanno fatto non è bello, ma è parte del mondo in cui viviamo oggi. Di pochi valori, di computer senza cuore. Se quando scrivevate di me mi aveste chiesto chi sono, non sarebbe successo niente. Sono una persona perbene e profondamente onesta, tutti gli errori che ho fatto sono stati commessi in buona fede".

Ancora Zamparini ai giornalisti presenti: “Vi ringrazio col cuore. Ho conosciuto Platt, vi chiedo di aiutare questo gruppo. Queste nuove persone vengono dall'estero e per questo non conoscono la cultura di Palermo, ma è normale perché si tratta di una proprietà straniera. La proprietà è voluta essere presente a Palermo per continuare quello che stavamo facendo. Io ho regalato al Palermo 90 milioni di euro del patrimonio della mia famiglia e ho ricavato 10 euro dalla cessione, ma spero che loro riportino il Palermo in Europa“.

15.35 - Domanda per mister Richardson: 'Ha cercato Zamparini per entrare nel calcio oppure è stato Zamparini a contattarvi?' "Negli ultimi sei mesi abbiamo cercato opportunità in tutto il mondo, siamo stati noi a cercare il Palermo. Per noi è una grande opportunità".

Ancora domanda per Richardson: 'Qual è il nome del nuovo proprietario del Palermo?' "Non si tratta di un solo proprietario, al momento non possiamo comunicare l'intero organigramma. Sarà comunicato in seguito, ma sottolineo il fatto che non c'è un singolo proprietario".

Figurerà una società proprietaria del club? "Sì", risponde Richardson.

Interviene Platt: "C'è tanta burocrazia, regolamenti che nemmeno io capisco. Sono il rappresentante della compagnia, do i consigli e una mano. Per gennaio ancora dobbiamo parlare con lo staff per capire se e dove intervenire. La squadra per adesso sta facendo bene. Dobbiamo capire bene tutto. Noi dobbiamo dare sicurezza a tutta la squadra e poi valutare con loro. Io aiuterò la proprietà, siamo venuti in Italia per dare pace, tranquillità ai ragazzi e alla piazza. La sicurezza conta, ora è rappresentata dal tecnico e dai calciatori che vanno in campo. E' chiaro che c'è un po' di confusione quando si cambia proprietà, ma sono aspetti extra-calcistici. Ora bisogna pensare al campo, la squadra sabato deve giocare in modo tranquillo. La società ha voltato pagina, guarda avanti".

Domanda per Maurizio Belli, advisor di Financial Innovations che ha curato la cessione del Palermo Calcio alla Global Futures Sports & Entertainment: 'C'è stato l'annuncio della cessione del club sabato scorso, ma come mai non c'è il nome del nuovo proprietario?' "E' stata una richiesta degli acquirenti, alcuni sono quotati in Borsa e hanno chiesto un po' di tempo per non avere riflessi indesiderati sul mercato finanziario. Quindi rispettiamo la loro volontà".

15.47 - C'è l'idea per un organigramma? Risponde Belli: "Non c'è, oggi è il primo giorno che siamo qui. Nel pomeriggio valuteremo altri aspetti, ma vogliamo dire che vogliamo dare la massima continuità per fare bene".

Domanda per Platt: 'Come è stato tornare in Italia?' "A casa mia piove (ride, ndr). E' un piacere venire qui, conosco questo gruppo da anni. Sono qui ma non è detto cosa farò in futuro. Per ora sto dando una mano, ripeto quanto detto: bisogna dare tranquillità alla squadra. Il mio consiglio è quello di dare tranquillità alla formazione, in campo le cose non devono cambiare. L'aspetto tecnico, per me, è quello più importante".

Domanda per Richardson: 'Resterete a Palermo?' "Valuteremo, al momento non abbiamo ancora deciso".

Ancora una domanda per Richardson: 'Nell'organigramma ci saranno persone palermitane o persone di vostra fiducia?' "Siamo appena arrivati, non sappiamo ancora come è strutturata la società. Magari tra qualche settimana o qualche mese indicheremo le persone inserite nell'organigramma".

Domanda per Platt: 'Ha giocato in grandi club in Italia, ha sentito i suoi vecchi amici?' "Non ancora, lo farò. Parlerò con i miei amici, come sempre. E' normale sentirsi, ciò che conta è il bene del Palermo. Se resto a Palermo? No, vado a casa. Tra un giorno o non so quando, perché non abbiamo ancora deciso. Abbiamo fatto riunioni e meeting, non so quando andrò via. Certamente torneremo, vogliamo essere al fianco della società".

A fine conferenza parla anche il ds Foschi: "Adesso avrò più responsabilità. Zamparini resterà come consulente gratuito".

15.57 - Terminata la conferenza stampa.