© foto di Federico Gaetano

Davide Agazzi, giocatore del Livorno, ha commentato il match vinto contro il Pordenone al termine 90’. “Dovevamo vincere in casa - ha dichiarato ai microfoni di DAZN - L’importante oggi era portare a casa i punti dopo gli zero conquistati nelle prime tre partite. Abbiamo fatto un’ottima partita e non abbiamo dato punti di riferimento: hanno fatto benissimo Marsura, Marras e Mazzeo nel primo tempo. Ma tutti siamo stati bravi. A parte il gol e punizioni finali, non abbiamo concesso molto. La visita di Spinelli in settimana? Se ci fa vincere, che il presidente venga tutte le settimane…”. Sul gol segnato. “Non succede mai. Stasera pago io la cena per tutti i compagni. E’ il minimo…”