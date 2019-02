Luka Bogdan è intervenuto ai microfoni di DAZN all'intervallo di Lecce-Livorno (amaranto avanti per due reti a zero dopo i primi quarantacinque minuti): "Il gol? Prima ho recuperato la palla, ho visto che erano in ritardo, poi ho visto che stava arrivando Raicevic a sinistra. Me la sentivo, ho tirato ed è entrata. La volevo mettere lì, sono contento, ma comunque bisogna lottare fino alla fine".