Livorno, Borghese: “Grazie tifosi. Vorrei chiudere qui la carriera”

© foto di Federico Gaetano

Il difensore Martino Borghese intervistato da Granducato TV ha parlato del suo rapporto con il Livorno e del rapporto con il tecnico Sottil: “Sono molto legato a questa squadra e questa città e spero di chiudere qui. Ringrazio i tifosi per l'affetto che mi ha dimostrato in questa stagione, fa piacere essere apprezzati sia per le doti tecniche che per quelle umane. - continua Borghese – Sottil? Il mister mi ha sempre detto le cose in faccia e lo apprezzo non guardo al passato, ma al presente e al futuro, sono sempre stato concentrato sul Livorno. Devo dare tutto per questa maglia, è l’unico modo per dimostrare il mio amore per la piazza”.