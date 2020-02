© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto Breda, allenatore del Livorno, ha così commentato il match pareggiato per 2-2 contro il Pordenone: "Sapevamo di poter fare bene, siamo stati bravi ad uscire dalle difficoltà con un atteggiamento che si è rivelato giusto. Abbiamo affrontato una squadra in salute, sicuramente meritano i punti che hanno in classifica ma noi siamo venuti qui a Udine con le idee chiare: abbiamo pensato solamente a fare una partita viva e ce l'abbiamo fatta. Dobbiamo evitare di guardare il nostro posizionamento in graduatoria, pensando esclusivamente a giocare con onore ogni gara: dobbiamo bruciare le tappe tutti insieme, una squadra si può definire tale solo se ha un collettivo che gioca con intensità", queste le parole del tecnico, riprese da Udineseblog.it