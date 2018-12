© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Attraverso il profilo Twitter ufficiale del Livorno arrivano alcune dichiarazioni del tecnico labronico Roberto Breda in vista della trasferta di Carpi in programma a Santo Stefano: "In casa il Carpi è molto pericoloso, aspettando che una squadra si sbilanci per colpirla. Dovremo stare attenti perché sarà uno scontro diretto, sarà importante smuovere la classifica e cercare di fare il meglio".