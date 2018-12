Livorno, Breda: "Diamanti un lusso per la B. Complimenti al gruppo"

© foto di LaPresse/Donato Fasano

Il Livorno strappa un punto al Barbera alla capolista Palermo. Questa l'analisi del tecnico amaranto, Roberto Breda, riportata da TuttoPalermo.net: "Abbiamo avuto il giusto atteggiamento, abbiamo sofferto quando c'era da soffrire, non lesinando anche la voglia di vincere. Fra l'altro eravamo andati anche sotto e recuperare contro una squadra forte come il Palermo non è facile. Diamanti? Un lusso per la categoria. Ottimo anche l'approccio che sta avendo nel gruppo. Nel primo tempo abbiamo concesso qualcosina al Palermo, nel secondo tempo con qualche correttivo tattico abbiamo fatto meglio non lesinando qualche sortita offensiva. Oggi comunque un plauso a tutto il gruppo, tutti hanno fatto bene. In caso contrario non avremmo fatto risultato".