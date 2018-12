Livorno, Breda: "Dobbiamo impegnarci al massimo anche per i tifosi"

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Il tecnico del Livorno Roberto Breda ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Hellas Verona: “I risultati utili danno forza alla squadra, ma non devono farci illudere. C’è ancora tanto da fare. Giochiamo contro una squadra forte e in salute, che ha un ottimo palleggio, gioca bene e ha buone individualità. Dovremo mettercela tutta, impegnandoci al massimo per fare punti e convincere i tifosi a seguirci con passione. - continua Breda come si legge sul sito - Sarà una gara importantissima. Fare bene domani ci aiuterà a vivere al meglio le prossime partite ed a impostare positivamente questo finale di anno”.