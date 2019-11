© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Livorno Roberto Breda ha analizzato in conferenza stampa la sconfitta di Venezia: "Avevo scelto una formazione offensiva perché il Venezia è squadra che fa grande gioco in mezzo al campo e volevo che il Livorno che creasse occasioni a partire dalle fasce, ma ci siamo fatti imbrigliare dalla loro impostazione - sottolinea amaranta.it -. Siamo migliorati nel secondo tempo, ma purtroppo non siamo riusciti a segnare. Nonostante tutto, credo che questa squadra possa ancora far bene".