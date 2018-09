Livorno, Giannetti: "Contento per il gol, è arrivato un buon punto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Niccolò Giannetti, attaccante del Livorno, è intervenuto al termine del match pareggiato contro il Cosenza (1-1 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN:

Il campionato inizia oggi?

"Sì, finalmente abbiamo raccolto un punto, guardiamo la classifica perché purtroppo abbiamo fatto due bellissime prestazioni nelle prime due giornate, però siamo tornati a casa con zero punti. Oggi forse eravamo un po’ meno brillanti, colpa anche del campo che, mi dispiace dirlo, ma sembrava un campo da Beach Soccer. Però abbiamo dimostrato carattere e questo è il Livorno che siamo, che vuole il mister, che vogliono i tifosi, ma soprattutto che vogliamo noi".

Dopo l’errore di Pescara hai lasciato il segno per la prima volta in questa stagione, è un nuovo inizio anche per te.

"Sì, mi dispiace aver sbagliato il rigore a Pescara. Ho fatto un errore brutto, però d’altronde capita anche di sbagliare un rigore. Ho avuto un piccolo problema a Pescara quindi ho saltato un po’ di allenamenti, però sono contento oggi di essermi sbloccato e spero veramente sia un nuovo inizio anche per me".

Cosa significa per voi attaccanti essere allenati da Cristiano Lucarelli?

"Innanzitutto è un grande privilegio, perché comunque ha fatto la storia di questa maglia e di questo ruolo. Per noi quindi è un’occasione importante e la dobbiamo cogliere, dobbiamo rubare ogni piccolo segreto. Oggi abbiamo dimostrato carattere"

Avete giocato ogni 15 giorni e adesso 3 partite in 8 giorni come si affrontano?

"Si affrontano tranquillamente, senza tensioni, riposando bene, alimentandosi bene e soprattutto stando sempre sul pezzo e concentrati, perché la B veramente non ti regala niente".

Questo Livorno dove vuole arrivare?

"Profilo basso, ci dobbiamo salvare innanzitutto. Poi guardiamo partita dopo partita perché ogni punto è fondamentale, quindi dobbiamo affrontare tutte le partite con questo spirito".