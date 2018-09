Livorno, Lucarelli: "La sfortuna continua a perseguitarci"

© foto di Giuseppe Scialla

Queste le dichiarazioni di Cristiano Lucarelli dopo il pareggio di oggi al Penzo contro il Venezia: “Dal punto di vista dell’atteggiamento c’è stato un miglioramento netto, ma la sfortuna e la merda continuano a perseguitarci. E’ una partita in cui non abbiamo subito un tiro in porta, un giocatore s’infortuna e butta la palla fuori, la palla piglia la bandierina e la palla va in angolo e pigliamo gol. Mi vien da ridere a sentire certi allenatori, che magari vincono una partita senza tirare in porta. In questo calcio c’è grande equilibrio e le partite vengono spostate dagli episodi. Quando hai questo atteggiamento riesci a fare delle partite di questo tipo, loro hanno cambiato cinque volte modulo. Per come ho vissuto il calcio, il modulo è solo un dettaglio, contano l’atteggiamento e il linguaggio del corpo. Più di qualsiasi altra cosa. Due sostituzioni su un corner corto? Gonnelli avevo capito che l’arbitro aveva fretta di buttarlo fuori, l’altro era infortunato. Io di solito non li faccio mai, ma stavolta non avevo scelta”, riporta Trivenetogoal.it.