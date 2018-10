Livorno, Lucarelli: "Sudore e sofferenza nel dna del club"

© foto di Dario Fico/TuttoNocerina.com

Il tecnico del Livorno Cristiano Lucarelli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del delicato match contro lo Spezia: “Domani voglio una squadra camaleontica, pronta a cambiare modulo più volte nel corso della partita per interpretare al meglio tatticamente la partita. Contro lo Spezia può essere la gara della svolta, la chiamata alle armi c'è stata e ora sta a noi battere il colpo e dare un segnale. Ci serve la vittoria e i nostri tifosi ci hanno fatto capire quanto sia importante questa gara. Dovremo avere la giusta intelligenza, pensando a vincere e facendo capire all’avversario, sin dall’inizio, che noi siamo convinti di farcela. - continua Lucarelli come riporta il sito del club labronico -Il Livorno deve sudarsi la salvezza, non vedo cosa ci sia di strano in questo, la sofferenza e il sudore sono nel dna di questa società, in 103 anni nessuno ha mai regalato nulla al Livorno, né quando ci siamo salvati né quando abbiamo vinto i campionati. Mai nessuno ci ha aiutato, abbiamo sempre fatto tutto con la nostra fatica. E dirò di più, è anche bello e giusto conquistarsi le cose in questo modo”