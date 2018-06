Livorno, monitorato Scalzi della Sanremese per il centrocampo

© foto di Alessio Alaimo

Il Livorno guarda in Serie D per rinforzare la rosa per la prossima stagione. Secondo quanto rivelato da Rivierasport.it il direttore sportivo del labronici Elio Signorelli avrebbe messo nel mirino Filippo Scalzi, centrocampista classe '97, che nelle ultime due stagioni con la Sanremese ha collezionato 51 presenze segnando 13 reti. Numeri importanti che potrebbero valergli la chiamata in una piazza importante come quella toscana e l'occasione di mettersi in luce in un palcoscenico come la Serie B. Al momento non risultano contatti ufficiali fra le parti, ma il Livorno pare intenzionato a fare sul serio.