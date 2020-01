Livorno, nuovi dirigenti. E possibile cessione di parte delle quote

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Livorno verso la cessione? Forse si, forse no.

Ma, secondo quanto riferito dall'edizione on line de Il Tirreno, potrebbe esserci un primo incontro tra la famiglia Spinelli e il gruppo Ciuffarella per il passaggio di quote del club: l’8 gennaio le parti si troveranno in uno studio di un commercialista o di un avvocato, e da li qualcosa in più emergerà. Anche se probabilmente l'eventuale passaggio di proprietà sarà parziale, non sarà ceduto l'intero pacchetto azionario del club labronico.

Anche perché Aldo Spinelli non sembra intenzionato a mollare, e anzi, è fresco di nomina del nuovo Dg, Giovanni Benedetti, mentre sul mercato andrà a operare direttamente, coadiuvando il lavoro del nuovo Ds Vittorio Cozzella.

Rivoluzioni in vista? L'importante è mantenere la categoria.