Livorno, per il centrocampo spunta Romizi

© foto di Federico Gaetano

Non si ferma il mercato del Livorno, che dopo Raicevic punta nuovamente al mercato svincolati per rinforzare la proprio rosa. Stando a quanto riferisce trivenetogoal.it, la truppa amaranto starebbe pensando a Marco Romizi, rimasto svincolato dal vecchio Vicenza e in causa per altro con lo stesso club biancorosso. L'esperto profilo è anche nel mirino della Reggio Audace, la vecchia Reggiana, ma probabilmente la categoria farà la differenza.