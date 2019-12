Livorno sceglie Tramezzani. Prima esperienza italiana per l'ex difensore

Il Livorno alla ricerca della svolta. Perché quell'ultimo posto in classifica non può rimanere tale fino in fondo alla stagione. Chiaramente, a farne le spese, come sempre succede nel calcio, è stato il tecnico: esonerato Roberto Breda, il club ha scelto di affidare la prima squadra a Paolo Tramezzani.

Una scommessa della dirigenza, con l'ex difensore alla prima esperienza in Italia.

Dopo il ritiro dal calcio giocato, infatti, per Tramezzani inizia una carriera all'estero, se si escludono le parentesi come responsabile tecnico nella società dilettantistica Basiglio Milano3 Calcio e come coordinatore degli allenatori del Finale Ligure, formazione del campionato di Eccellenza.

Il 10 gennaio 2012 è chiamato da Gianni De Biasi come vice sulla panchina dell'Albania, lasciata il 21 dicembre 2016 per assumere la guida tecnica del Lugano, in sostituzione di Andrea Manzo: stagione chiusa al terzo posto, con tanto di qualificazione ai gironi di Europa League, ma il 7 giugno 2017 il mister rescinde il proprio contratto.

Si aprono quindi le porte del Sion: esperienza poco felice, poiché il 22 ottobre, dopo 16 partite, viene esonerato. Fatale il pareggio per 2-2 proprio con la sua ex squadra, il Lugano, allora ultimo in classifica. Settimo posto, invece, per il Sion, ma su 10 formazioni partecipanti al torneo.

Ecco quindi l'esperienza cipriota con l'APOEL di Nicosia, dove approda il 10 ottobre 2018 in sostituzione dell'esonerato Bruno Baltazar: campionato vinto, ma nell'agosto di questo anno, esattamente l'8, c'è l'addio tra le parti, dopo il ko per 2-1 contro il Qarabag nell’andata dei preliminari di Champions League.

Ora l'arduo compito di risollevare il Livorno.