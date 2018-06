Livorno, si lavora al ritorno di Diamanti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il patron del Livorno Aldo Spinelli è pronto a riportare Alessandro Diamanti, classe '83, in amaranto. Il fantasista difficilmente continuerà a Perugia e rinnoverà il contratto in scadenza e per questo il labronici stanno lavorando a un'offerta da recapitargli per regalare alla piazza un clamoroso ritorno dopo la promozione in Serie B. Lo riporta La Gazzetta dello Sport spiegando che il Livorno è vicino a chiudere con il Piacenza per Tommaso Morosini, centrocampista classe '91.