Livorno, si riparte da Sottil. E Spinelli annuncia: “Servono 5-6 giocatori”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Livorno nella prossima stagione ripartirà da Andrea Sottil sulla panchina. Dopo alcuni incontri e discussioni le parti hanno infatti deciso di continuare assieme anche in Serie B come spiegano sia il tecnico sia il presidente del club Aldo Spinelli in due diverse interviste. “Non ne facevo una questione di soldi, ma di progetti. Il presidente mi ha chiamato e sentire la sua voce direttamente in certi casi è importante. - ha spiegato Sottil a Il Tirreno - Sono contento e penso ci sia la volontà di allestire una squadra importante per un campionato difficile come la serie B”. “Abbiamo messo a punto tutte le cose si parte con Sottil alla guida della squadra. - fa eco Spinelli dalle colonne de Il Telegrafo - Faremo gli investimenti necessari, sappiamo quello che dobbiamo fare, ci servono 5 o 6 giocatori per soddisfare le nostre esigenze e soffrire il meno possibile. Sarà un anno di assestamento e due calciatori per ruolo oltre a qualche giovane. Proveremo a trattenere Gonnelli, Gasbarro e Murilo oltre che confermare Vantaggiato, Franco e Doumbia”.