Livorno, Spinelli: "I giocatori adesso devono tirare fuori gli attributi"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Ospite dei microfoni di Telecentro Aldo Spinelli, presidente del Livorno, ha parlato della delicata situazione di classifica della formazione di Cristiano Lucarelli: "Ogni giocatore è stato scelto con l’approvazione di tutti - si legge su PianetaSerieB.it -, a partire dall’allenatore e dai due direttori fino ad arrivare all’intero staff. Noi abbiamo fatto tutto quello che ci è stato chiesto e forse anche di più, accontentando tutte le richieste che ci sono pervenute. Il campionato è lungo, ma se i risultati dovessero restare questi ci sentiremmo presi in giro. Se dovessimo fallire anche quest’anno sarebbe il disastro per la nostra famiglia. I giocatori adesso devono tirare fuori gli attributi, ma non solo loro, anche tutto lo staff: cosa ci stanno a fare durante la settimana se poi la domenica facciamo schifo? Ripeto, le scelte non sono state fatte né da me né da mio figlio, noi abbiamo solo dovuto mettere delle firme e pagare. Mi sono stufato di leggere certi commenti da parte di alcuni giornali: se ci sono delle colpe, queste non possono essere sempre della società. Mi sono stancato di assistere solo a sconfitte: non possiamo permetterci di gettare al vento quello che abbiamo conquistato l’anno scorso. Se alla decima giornata la situazione dovesse essere ancora questa, qualcuno andrà a casa”.