© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Ospite telefonico di Telecentro il presidente del Livorno Aldo Spinelli ha voluto ribadire la posizione, sua e del club amaranto, in merito alla questione dei ripescaggi in Serie B: "E’ giusto non ripescare nessuna squadra, le società devono rispettare le regole e conquistare la promozione sul campo".