Non solo Franco Ferrari. Il Livorno punta anche a un altro calciatore per rinforzare il proprio reparto offensivo. Si tratta, come riporta L’Arena, dello spagnolo Alejandro Rodriguez in uscita dal ChievoVerona. Il classe ‘91 non rientra più nei piani tattici del club veneto che starebbe cercando una sistemazione con, oltre ai labronici, diversi club di Serie C interessati.