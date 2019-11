Livorno, ufficialmente presentato il progetto del nuovo centro sportivo

Si è tenuta questa mattina, al teatro comunale di Fauglia, la conferenza stampa di presentazione del progetto per la realizzazione del nuovo centro sportivo del Livorno. All'incontro, come riferisce il club amaranto in una nota ufficiale, hanno presenziato il sindaco della cittadina (per altro sita in provincia di Pisa) Alberto Lenzi, il Dg labronico Massimo Milli, il dott. Giorgio Sacchi in rappresentanza del gruppo Spinelli e i tecnici delle due parti, il geometra Dario De Rosa per il club toscano e l'architetto Andrea Tognoni, responsabile del Settore 2 per il comune.

Ha prima preso parola il sindaco: "Questo progetto del Centro sportivo dell'A.S Livorno Calcio può rappresentare un'opportunità per la comunità faugliese, sia in termini di afflusso turistico sia dal punto di vista occupazionale per i nostri concittadini. Vi saranno ricadute tangibili grazie anche all'accordo "compensativo" con il quale la Società si è impegnata ad accollarsi interventi significativi sul patrimonio pubblico e/o di uso pubblico del territorio comunale. Si tratta di un intervento rilevante che prevede il riuso degli impianti e fabbricati esistenti con alcuni potenziamenti per la realizzazione di servizi e attrezzature a supporto alle attività sportive. Tutte le opere previste saranno condizionate alla messa a dimora di formazioni arboree ad integrazione di quelle già esistenti, in maniera da limitare l'impatto visivo, inoltre verranno recuperati percorsi preesistenti legati al precedente impianto ippico agricolo e le viabilità interne saranno ripristinate conservando la permeabilità del terreno così pure parte delle aree destinate a parcheggio, in modo da rispettare l'ambiente e non essere di alcun impatto.

Come anticipato nel programma di mandato, questa amministrazione ha come obiettivo la riduzione del consumo di suolo a carattere residenziale e ha interesse a favorire iniziative come questa che presentiamo oggi e nelle quali vediamo possibilità di sviluppo nell'interesse generale della collettività. Il progetto dell'A.S Livorno Calcio riteniamo vada in questa direzione. Ovviamente questo percorso, appena iniziato,è subordinato a tutte le autorizzazioni e verifiche che la normativa richiede”.

Spazio poi al Dg Massimo Milli: "“La società A.S. Livorno Calcio, in linea con la propria filosofia di crescita e programmazione, ha deciso di fare un ulteriore passo in avanti e nelle belle aree di via Poggio alla Farnia nel comune di Fauglia, prossimamente, sorgerà il centro di allenamento della prima squadra, del settore giovanile e la nuova sede. Sarà la nascita di un luogo che rappresenterà un polo di eccellenza per tutta la zona coinvolta. L'acquisizione è stata resa possibile dalla volontà, dalla lungimiranza e dall'impegno di sviluppo nella società amaranto da parte della famiglia Spinelli. Ringraziamo il Comune di Fauglia nella persona dell'attuale sindaco Alberto Lenzi ma anche del precedente sindaco Carlo Carli, l'ingegner Giorgio Sacchi, il geometra Dario De Rosa e l'avvocato Filippo Di Rocca per il lavoro svolto fino ad oggi e per quello che continueranno a fare”.

Il nuovo spazio, come riferisce sempre il Livorno, avrà 6 campi da 11 in erba, 2 campi da 11 in sintetico e sarà dotato di una foresteria.