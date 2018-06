Livorno, Vantaggiato precisa: "Non andrei mai a giocare al Pisa"

© foto di Federico Gaetano

Con un post sul proprio profilo Facebook, l'attaccante del Livorno Daniele Vantaggiato smentisce categoricamente le voci circolate negli ultimi giorni su un suo possibile passaggio al Pisa: "Non so cosa succede a Livorno, ma vorrei solo chiarire un punto: non andrei mai a Pisa perché comunque per quattro anni ho scelto Livorno e non potrei mai tradire né me stesso né voi".