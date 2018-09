Lo Spezia si gode il baby Pierini. Un'ala in più per Marino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'avventura fra i professionisti di Nicholas Pierini probabilmente non poteva iniziare meglio di così. Arrivato in estate allo Spezia dal Sassuolo per rinforzare le corsie laterali del club allenato da Pasquale Marino, la giovane ala ci ha messo poco a scalare le graduatorie e conquistare un posto da titolare nell'undici ligure. In Coppa Italia si è ben disimpegnato sia all'esordio contro la Sambenedettese, sbloccando la gara al 66°, sia contro la SPAL nella gara persa per 1-0 prima di Ferragosto. In campionato invece, dopo i 26 minuti contro il Venezia da subentrante (al posto di Gyasi), il figlio d'arte si è reso protagonista della sfida contro il Brescia.

Lo Spezia infatti si è aggrappato al classe '98 per ribaltare lo svantaggio, dopo appena un giro d'orologio, firmato dal bomber delle Rondinelle Alfredo Donnarumma. Al sesto Pierini infatti pareggiava i conti su assist di Okereke – piattone da centro area che sorprendeva un non perfetto Alfonso – mentre sei minuti dopo sfruttava al meglio un cross di De Col, ancora dalla sinistra, girando al volo – ancora da centro area – il pallone mettendolo sotto la traversa per il momentaneo 2-1. Un inizio più che promettente per l'esterno offensivo, portato in Liguria da quel Guido Angelozzi che aveva avuto modo di studiarlo da vicino al Sassuolo, che ora può scalare le gerarchie che lo vedono in lotta per un posto con gli scattanti David Okereke e Emmanuel Gyasi e i più esperti Soufiane Bidaoui e Giuseppe Mastinu, che però avranno bisogno di altro tempo per entrare in forma l'uno essendo arrivato da poco allo Spezia dopo lo svincolo dall'Avellino e l'altro perché ancora alle prese con il recupero dall'infortunio.