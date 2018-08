Lotito: "Di Gennaro avrà la possibilità di esaltarsi a Salerno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ultimo giorno, ha completato un mercato granata. Gli arrivi di Marco Migliorini e Davide Di Gennaro hanno dato l'esatta idea dello sforzo imponente messo in piedi dalla Salernitana per onorare la piazza, il centenario e le ambizioni generali. Di questo sforzo, l'artefice principale resta Claudio Lotito, patron oculato e ambizioso come sempre. Intervenuto in esclusiva ai microfoni di tutto Salernitana.com il numero uno del club granata si è detto soddisfatto della campagna acquisti e della forza della squadra.

Convincere Di Gennaro è stato semplice?

"Ho usato gli argomenti giusti, facendogli capire che a Roma ci sarebbe stato poco spazio per lui e che a Salerno, invece, avrà la possibilità di esaltarsi. Gli ho spiegato i nostri progetti per la Salernitana".

Progetti di che tipo? La Serie A nel mirino?

"Non faccio promesse a vuoto, non sono abituato, quindi non parlo di promozione. I progetti sono chiari, basta farsi un'idea di capitali investiti per portare a Salerno, in questa sessione di mercato, calciatori di elevato valore. Siamo convinti d'aver allestito una signora squadra, credo che il pubblico l'abbia già capito e asseconderà i nostri sforzi".

E' una squadra che può giocarsela anche con Verona, Benevento e Crotone?

"Certo, può giocarsela potenzialmente con tutte le big del campionato. Sarà il campo, ovviamente, a confermare e a smentire. Ma la squadra è ben attrezzata. Il mister ha tante soluzioni in ogni reparto, oserei dire in ogni ruolo".

Ci saranno altre partenze nei prossimi giorni?

"Spetterà al mister pronunciarsi, l'organico attuale è folto e completo, dà ampie garanzie per una stagione importante".