Lucarelli: "Gara da dimenticare, difficile analizzare la prestazione"

Ha parlato così Cristiano Lucarelli, tecnico del Livorno, ai microfoni di Rai Sport dopo la sconfitta casalinga contro il Lecce. "E' stata la classica partita che due o tre volte l'anno accade, sono partite che fatichi a dare una spiegazione. E' difficile fare un'analisi della prestazione di questa sera, dobbiamo prendere questa partita con le pinze perchè se dovessimo dare un giudizio solo su stasera buttiamo un mese e mezzo di lavoro. Dobbiamo rimboccarci le maniche per prenderci la nostra rivincita contro il Venezia alla prossima. Se la prestazione è stata così sicuramente anche io ho delle responsabilità. Oggi c'erano molti di quelli che possono essere potenzialmente titolari di questa squadra, abbiamo anche avuti diversi infortuni oltre le pause del campionato. Non sono un'integralista, abbiamo costruito la squadra sul 3-5-2 e per il momento il 4-3-3 non lo trovo adatto alle caratteristiche dei nostri calciatori. Dainelli? Aveva un dolore al retto femorale".