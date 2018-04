Made in Italy, Parma-Cittadella con 22 italiani dall'inizio

© foto di Federico Gaetano

Tanti stranieri in campo? Non è il caso di Parma e Cittadella, che nella sfida di ieri sera al Tardini hanno schierato dal primo minuto due formazioni composte interamente da giocatori italiani. 22 calciatori del Belpaese titolari, fuori, almeno dall'inizio giocatori importanti come Baraye nel Parma e Kouamé nel Cittadella. Il Made in Italy, come hanno dimostrato diversi club del campionato cadetto, funziona.