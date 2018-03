Magic moment Perugia, ancora un successo: la zona playoff è raggiunta

© foto di Federico Gaetano

Dieci punti nelle ultime quattro gare, il Perugia inizia il mese di marzo come aveva concluso quello di febbraio: vincendo. Ieri il 2-0 al Brescia allo stadio Curi, omaggiando prima della partita il compianto Davide Astori, risultato che permette alla squadra allenata da mister Breda di affacciarsi anche alla zona playoff dopo aver superato in classifica lo Spezia e la Cremonese. Un cammino, quello del grifone, ripreso dopo la sconfitta di un mese fa contro il Cittadella: da lì il pari col Parma, poi i successi contro Palermo, Frosinone e Brescia. Un trittico davvero importante, che certifica lo stato di forma dei ragazzi umbri e con i primi due successi che rappresentano vittorie di prestigio contro chi punta a tornare in Serie A senza passare per le Forche Caudine dei playoff. Quelli che il Perugia punta invece a giocare, per riscattare l'eliminazione di un anno fa contro il Benevento che poi sarebbe volato dritto dritto verso la massima categoria. Con una difesa solida e una coppia d'attacco di tutto rispetto come quella formata da Di Carmine e Cerri, tutto può diventare possibile.