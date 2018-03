Mancuso e Capone, le ali del Pescara che sognano di volare in A

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

In casa Pescara ci sono due ali pronte a spiccare il volo verso la Serie A, anche se probabilmente con una maglia diversa da quella indossata in questa stagione. Si tratta di Leonardo Mancuso, esterno destro classe '92, e Christian Capone, esterno mancino classe '99, di proprietà l'uno della Juventus e l'altro dell'Atalanta club in cui sognano un giorno di giocare. Due storie diverse visto che Mancuso, dopo le giovanili nel Milan, è dovuto ripartire dai dilettanti con la maglia del Pizzighettone e sgomitare per salire una categoria alla volta a suon di gol, assist, giocate e tanta corsa. L'esplosione un anno fa a San Benedetto del Tronto dove va a segno 22 volte in 37 presenze con l'approdo al Pescara e poi a gennaio, dopo appena sei mesi di B, l'acquisto del suo cartellino da parte della Juventus che però lo lascia in prestito in Abruzzo fino al 2019. Appare difficile che l'esterno un giorno possa vestire realmente la maglia bianconera, vista anche la carta d'identità, ma sognare non costa nulla e 18 mesi alla grandissima almeno le porte della Serie A potrebbero aprirle.

Discorso diverso per Capone, più giovane e già fra i giocatori Under 21 più promettenti del calcio italiano, che con la maglia dell'Atalanta ha già esordito un anno fa in Coppa Italia e che dopo questa stagione di apprendistato in Serie B sogna, come tanti prima di lui, di poter entrare in pianta stabile nella rosa degli orobici nella prossima stagione e confermare le buone cose che gli addetti ai lavori dicono di lui.