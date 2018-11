Marchetti su Foscarini al Padova: "La vita è strana. E' un grande tecnico"

In merito alla scelta da parte del Padova di Claudio Foscarini in sostituzione di Pierpaolo Bisoli il Corriere del Veneto ha interpellato chi conosce bene il nel tecnico biacoscudato. Ovvero Stefano Marchetti, ds del Cittadella: "Derby ancora una volta decisivo per le sorti di un tecnico del Padova (Glerean e Calori in precedenza)? Una coincidenza sbalorditiva, non so come spiegarmela. Era già successo, è come un karma che si ripete... A parte le battute, ci mancherebbe altro, è e resta solo e soltanto una coincidenza. Foscarini? La vita è strana, ci sono situazioni improvvise e altre che uno pensa che succedano e invece non succedono mai. Sono molto contento per lui, è un amico, un bravo allenatore e persona di grande intelligenza e spessore. E' un allenatore che valuta i giocatori che ha e poi sceglie un modulo. Non è un dogmatico, è un pragmatico e cerca di adattarsi alla rosa che ha. Non a caso ha fatto tanti moduli, tutti diversi, a seconda delle situazioni".