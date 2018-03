Marzo non sorride a Spezia e Cremonese. Almeno per ora

Il mese di marzo è stato un mese nero per Spezia e Cremonese, squadre in corsa per i play off che però hanno visto rallentata la propria corsa proprio in un periodo in cui è necessario accelerare. La squadra di Tesser ha infatti conquistato appena due punti in tre gare perdendo sorprendentemente contro la Ternana per poi pareggiare con Cittadella e Brescia, anche quella di gallo ha raccolto solo due punti, ma in quattro gare con le sconfitte contro Cesena e e Perugia ad aprire e chiudere, momentaneamente il mese. Un cammino non esaltante per nessuna delle due squadre che ora si trovano a -3 dal Parma, che però ha una gara in meno, e hanno la necessità di cambiare passo nelle prossime due gare per non trasformare il mese in corso in uno da incubo. Lo Spezia se la vedrà in casa contro l'Ascoli e fuori contro il Cittadella, mentre per la Cremonese ci sono Entella in casa e Perugia fuori, calendari molto simili e ricchi di insidie al di là delle posizioni in classifica in cui è necessario fare punti e ritrovare la vittoria per cullare ancora il sogno play off.