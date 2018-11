Mateju positivo all'alcoltest. Il Brescia potrebbe rispedirlo al Brighton

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per Ales Mateju l’avventura al Brescia potrebbe essere terminata qui, o meglio terminata il 18 novembre scorso al momento dell’incidente automobilistico che lo ha visto protagonista dopo una serata in discoteca con il compagni di squadra Nikolas Spalek. L’alcoltest del terzino è infatti risultato positivo, un risultato che gli è costato la patente e una multa di 2-3 mila euro da pagare, ma non solo. Finora il Brescia non ha preso provvedimenti nei confronti dei due giocatori, regolarmente in campo contro il Venezia, con il presidente Cellino che aveva detto di attendere l’esito dei test prima di prendere una posizione in merito, pur rimarcando il fatto che i suoi calciatori dovevano fare vita da professionisti e non stare in giro fino alle 5 del mattino.

Ora che il test ha dato risultato positivo, come riporta Gazzetta.it, però il club potrebbe decidere di rispedire Mateju al Brighton proprietario del cartellino. Incerto invece il destino di Spalek che però rischia di essere denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale per il comportamento tenuto dopo l'incidente.