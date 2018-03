Mazzeo stende il Cesena all'ultimo respiro. Cesena sconfitto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Foggia domina lungamente la gara, va sotto, ristabilisce la parità e quando ormai si attende solo il triplice fischio finale trova la zampata vincente per portare a casa i tre punti. Nel primo tempo i rossoneri sfiorano ripetutamente la rete, viene anche annullato un gol a Duhamel per fuorigioco, ma chiudono sotto a causa di un contropiede perfetto dei romagnoli finalizzato da Laribi. A inizio ripresa però i ragazzi di Stroppa ristabiliscono la parità con un colpo di testa di Agnelli su assist di Kragl, ma poi non riescono più a battere la porta di Fulignati e rischiano qualcosa sempre in contropiede. All'ultimo dei minuti di recupero ci pensa però il solito Mazzeo che sfrutta una sponda di Tonucci per superare Fulignati e segnare un gol pesantissimo anche per la classifica, con il Foggia che ora vede i play off.