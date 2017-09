Mercato di B, spiccano le operazioni di Lombardi

© foto di Federico Gaetano

Nel mare di procuratori italiani, spicca la figura di un giovane solo sulla carta d'identità, ma già nel calcio da diverso tempo. Stefano Lombardi è stato uno degli agenti più attivi dell'ultima estate, mettendo in fila diverse operazioni di livello per la serie cadetta e confermandosi tra gli agenti più efficaci della seconda categoria del calcio italiano. Alla sua ricca estate va ascritto il merito di avere garantito alla punta di diamante della sua scuderia Matteo Ardemagni un rinnovo triennale ad Avellino a cifre importanti nonostante avesse ancora due anni di contratto con gli irpini. Bene anche il rinnovo di Bernardini a Salerno con altre tre stagioni in maglia granata e di grande livello operazioni come quella che ha portato Pelagotti a diventare da un esubero dell'Empoli un elemento importante del neonato Brescia di Cellino. Se a ciò si aggiungono i due biennali di Buzzegoli ad Ascoli e di Signori a Venezia ecco che il quadro è completo, e descrive il profilo di un professionista instancabile e dedito più ai fatti che all'aspetto mediatico. Alla fine dei conti, è questo quello che conta, specie per i suoi assistiti.