Monza, Frattesi: "Vittoria importante, adesso dobbiamo fare punti anche nelle prossime partite"

Il Monza porta a casa il derby lombardo contro la Cremonese vincendo per 2-0 grazie alle reti di Barillà e Frattesi salendo così al terzo posto in classifica a pari punti con Cittadella e SPAL. Protagonista del match è proprio Davide Frattesi, autore della seconda rete che, ai microfoni di Dazn, racconta: "Il mister mi ha detto che sono entrato bene, deve essere questo lo spirito che ci contraddistingue. Non cambia niente chi gioca e chi no, l'importante è portare a casa la vittoria. Speriamo però che non mi tenga tutte le partite in panchina. Dobbiamo lavorare bene, il calcio è una ruota e tutto gira. L'importante è farsi trovare pronti", le sue parole.

La Cremonese vi ha messo in difficoltà...

La Cremonese è un'ottima squadra e aveva delle assenze importanti. E' stato un gol importante il mio perché il match si stava mettendo sui loro binari preferiti. Non riusciamo a concretizzare? Dobbiamo essere più cinici, soprattutto per quanto riguarda i passaggi in zona gol. Ci lavoreremo ancora per riuscire a fare uno scatto ulteriore.

Cosa si aspetta dai prossimi due match contro due big?

Intanto spero di ripetere prestazioni che abbiamo fatto contro SPAL ed Empoli nelle quali abbiamo avuto noi il pallino del gioco. Servirà fare punti con entrambe perché la salernitana ci sta sopra e poi anche con il Lecce che è una diretta concorrente.