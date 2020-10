Monza, Pirola convocato dall'Inter per la Lazio. Ma lunedì sarà biancorosso

Lorenzo Pirola è stato convocato last minute da Antonio Conte per la partita che l’Inter giocherà domani contro la Lazio. Come riportato però da Tuttomonza.it, il giocatore è comunque promesso sposo dei biancorossi: l'arrivo del difensore classe 2002 Brianza è previsto per la giornata di lunedì.