Monza-Reggina, le formazioni ufficiali: Frattesi e Rossi vincono i rispettivi ballottaggi

vedi letture

Al via alle ore 16:00 l'ultimo confronto odierno della 9^ giornata del campionato di Serie B che, dopo aver preso il via ieri, si concluderà lunedì: ad affrontarsi, in terra brianzola, Monza e Reggina.

Calabresi in emergenza numerica, tanto che Toscano è stato costretto ad apportare nuove modifiche all'undici titolare, optando poi per il 3-5-2 come modulo iniziale: in difesa, però, non c'è Loiacono, spazio a Rossi. Come già annunciato dal tecnico, De Rose è il sostituto dello squalificato Crisetig. Sul versante locale, Frattesi vince il ballottaggio con Armellino: per il resto, nessuno stravolgimento rispetto all'ipotizzabile undici.

Le formazioni ufficiali:

MONZA (4-3-1-2): Lamanna; Donati, Bellusci, Paletta, Carlos Augusto; Frattesi, Barberis, D'Errico; Boateng; Gytkjaer, Mota Carvalho

REGGINA (3-5-2): Plizzari; Delprato, Cionek, Rossi; Situm, Bianchi, De Rose, Folorunsho, Di Chiara; Bellomo, Lafferty.