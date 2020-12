Monza-Salernitana, le formazioni ufficiali: Balotelli titolare, è il suo esordio in biancorosso

Al via alle ore 16:00 l'attesissimo confronto dell' "U-Power Stadium" tra Monza e Salernitana.

Attesissimo soprattutto perché alla vigilia si è molto parlato della prima convocazione di Mario Balotelli con i brianzoli.

Tutto come previsto nella formazione ospite, che in avanti si affida al tandem Tutino-Djuric, ma la grande sorpresa arriva proprio dai lombardi perché, a differenza di quanto si pensasse alla vigilia, SuperMario è subito titolare, nel tridente offensivo con Boateng e Mota Carvalho: Gytkjaer è vittima di postumi di un problema muscolare. Costretto al forfait, si accomoda in tribuna facendo spazio all'ex Milan.

Le formazioni ufficiali

MONZA(4-3-3): Di Gregorio; Donati, Bettella, Bellusci, Carlos Augusto; Barillà, Barberis, Frattesi; Boateng, Mota Carvalho, Balotelli

SALERNITNA (3-5-2): Belec; Gyomber, Aya, Mantovani; Casasola, Schiavone, Di Tacchio, Anderson, Lopez; Tutino, Djuric.