© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Radio Kiss Kiss, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato anche del mercato del club azzurro: "Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni di radio Kiss Kiss Italia nel postpartita di Napoli-Inter: “Ancelotti è stato messo continuamente in competizione con Sarri, invece ha lavorato tantissimo per il Napoli e per progettare la squadra dell’anno prossimo. Abbiamo bisogno di mettere a posto attacco e terzini, quando saranno messi a posto allora avremmo fatto un passo in più".