Nasce la nuova Serie B. I criteri per la compilazione del calendario della stagione 2020/2021

Alle 19 vedrà la luce il nuovo calendario di Serie B dalla prestigiosa cornice di Piazza dei Miracoli a Pisa. La Lega ha diramato i criteri che verranno utilizzati per la compilazione della nuova stagione:

- negli ultimi 4 turni le gare casalinghe devono essere perfettamente alternate alle trasferte;

- non possono esserci più di due coppie di partite consecutive in casa e fuori casa per girone per squadra;

- in caso di due doppi incontri consecutivi in casa e/o fuori casa, un doppio incontro deve necessariamente essere in casa e l'altro in trasferta;

- le squadre che si sono già incontrate durante la prima giornata di Serie B 2019/2020 non possono incontrarsi nel primo turno di Serie B 2020/2021;

- per l'ultimo turno (38ª), le squadre che si sono già incontrate durante l'ultimo turno di Serie B 2019/2020 non possono incontrarsi nell'ultimo turno di Serie B 2020/2021.