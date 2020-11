Nella vita c'è sempre una prima volta: l'Ad del Monza Galliani esordisce alla Pinetina

"76 anni, dopo essere tornato nell’amata Itaca (Monza e la Brianza, da dove è partita la sua parabola nel calcio), Adriano Galliani varcherà pure le sue personalissime Colonne d’Ercole. Che non sono sullo stretto di Gibilterra, là dove le colloca la letteratura classica occidentale. Per Galliani il limite estremo del mondo conosciuto si trova a pochi chilometri dall’uscita Lomazzo dell’autostrada per Como, nel comune di Appiano Gentile, popolato da 7.762 abitanti che mai si sarebbero aspettati di avere un ospite tanto inatteso sulla strada che porta alla Pinetina. Eh, già, perché domani per la prima volta in vita sua Galliani - in qualità di amministratore delegato del Monza - farà il suo ingresso nel tempio consacrato all’Inter voluto da Angelo Moratti".

Così, Tuttosport, celebra una sorta di evento storico per il calcio italiano. Adriano Galliani, ora Ad del Monza, sarà domani alla Pinetina, a seguire i brianzoli nell'amichevole contro l'Inter. Un quartier generale, quello nerazzurro, dove a far da Cicerone al braccio destro di Silvio Berlusconi ci sarà Giuseppe Marotta.

Il quotidiano conclude poi: "Per uno scherzo del destino, il braccio operativo di Silvio - 29 trofei in 31 anni di Milan - vivrà il primo amarcord con la Milano rossonerazzurra di persona proprio in “terra nemica”: Galliani era stato infatti costretto a disertare l’amichevole giocata a San Siro contro il Milan (4-1, 5 settembre) perché in isolamento fiduciario dopo la positività di Berlusconi al Covid".