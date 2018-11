Nestorovski: "Mai stato insoddisfatto del Palermo. Questa è la mia casa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante del Palermo Ilija Nestorovski ha parlato dalle colonne del Corriere dello Sport analizzando l'avvio di stagione dei rosanero primi in classifica dopo l'ultimo turno: “Il primo posto deve essere un punto di partenza, dobbiamo fare tesoro dello scorso anno quando a dicembre tutti ci davano per promossi e poi abbiamo perso punti nei finali e alla fine ci siamo trovati beffati. Ora la situazione è cambiata, non molliamo mai e siamo sulla buona strada che però è ancora lunga e insidiosi. Stellone? È preparato e sa farsi volere bene, è molto aperto al dialogo e per noi calciatori è semplice comprendere e mettere in atto le sue idee. - continua il macedone – Mercato? Ammetto che quest'estate sono rimasto perplesso quando, in occasione della prima amichevole, non è toccato a me indossare la fascia di capitano. Acqua passata, non voglio pensarci. Sono stato definito addirittura il re degli scontenti, ora mi viene da sorridere, ma in quel periodo mi ha fatto male. Non mi sono mai sentito insoddisfatto di Palermo, semplicemente perché io e la mia famiglia siamo felici di vivere in questa splendida città che ormai consideriamo la nostra casa. Normale che se fosse arrivata un’importante offerta dalla Serie A l’avrei valutata insieme alla società. Così non è stato, dunque sono lieto di essere essere rimasto”.