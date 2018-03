Novara, De Salvo: "Serie B diversa. Serve segnare di più"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimo De Salvo, presidente del Novara, ha parlato dalle colonne de La Stampa dell'andamento del campionato di Serie B: "Credo che questo sia un campionato diverso dagli altri. L'Empoli è in testa alla classifica col nostro stesso numero di gol subiti (37, ndr). In passato bastava vincere 1-0, mentre ora occorre segnare un gol in più degli avversari".